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Найбільший завод з виробництва iPhone може скоротити випуск на 30%: причини

Понеділок, 31 жовтня 2022, 15:18 - Олексій Павлиш

Тайванська Foxconn може на 30% скоротити виробництво iPhone на своєму китайському заводі в Чженчжоу через невдоволення працівників вимогою перейти на роботу в "замкнутому циклі" після спалаху COVID-19.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Завод у Чженчжоу - один із найбільших в світі.

Зазначається, що Foxconn працює над збільшенням виробництва на іншому заводі в місті Шеньчжень, щоб компенсувати дефіцит.

"На заводі в Чженчжоу в центральному Китаї, на якому працює близько 200 тис чоловік, виникли невдоволення через жорсткі заходи щодо стримування поширення COVID-19, і на вихідних десятки людей таємно покинули підприємство, виклавши фото в соцмережах", - пише агентство.

Можливий вплив на виробництво відбувається на тлі традиційно напруженого часу для виробників електроніки напередодні сезону свят в кінці року, який також є найкращим часом для таких постачальників, як Apple.

Foxconn в неділю заявила, що бере ситуацію під контроль і буде координувати резервне виробництво з іншими заводами, щоб зменшити будь-який потенційний вплив.

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Apple не відповіла на запит про коментарі.

Foxconn є найбільшим виробником iPhone для Apple, виробляючи 70% поставок iPhone по всьому світу.

Економічна правда

Apple iPhone Китай коронавірус
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