Індія вирішила скоротити квоту на експорт цукру, щоб спровокувати ріст цін на ринку

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Індія різко скоротила свою квоту на експорт цукру на 2022-2023 рік, що потенційно може погіршити перспективи світового ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням міністерства продовольства, південноазіатська країна попросила борошномелів продати 6 мільйонів тонн на зовнішньому ринку до 31 травня, вказуючи, що вона все ще може дозволити 3 млн тонн поставок до жовтня 2023 року. Квота на 2021-22 роки склала 11,2 мільйона тонн.

Цей крок відбувається в той час, коли у світі вже відчувається дефіцит, а Бразилія стала свідком надмірних дощів і затримок із подрібненням цукрової тростини. Ціни на цукор-сирець у Нью-Йорку підскочили більш ніж на 6% з кінця жовтня та можуть ще вирости після заяви Індії, яка конкурує з Бразилією як провідний виробник.

Раніше постачання з Індії не регулювалися, але минулого року країна ввела обмеження, щоб забезпечити достатнє місцеве постачання після проблем з видобутком. Уряд продовжив обмеження до жовтня наступного року. Однак обмеження не поширюються на продажі в ЄС і США за деякими квотами.

За даними Індійської асоціації цукрових заводів, цього року виробництво в Індії прогнозується на рівні 35,5 мільйонів тонн. Серед клієнтів країни – Індонезія, Бангладеш, Малайзія та Об’єднані Арабські Емірати. Індія також є найбільшим у світі споживачем цукру.

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