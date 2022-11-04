Уряд виділив 33 мільйони на гранти підприємцям

Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 4 листопада, виділив 33,3 мільйона гривень на фінансування грантів у межах програми "Власна справа".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Завдяки виділеним сьогодні коштам мікрогранти на започаткування чи розширення бізнесу отримають близько 150 осіб. Буде створено сотні нових робочих місць. Це надзвичайно важливо як для відновлення та розвитку економіки, так і для подолання проблеми безробіття в країні", – зазначила перший віцепремєр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Станом на 4 листопада за чотирма грантовими програмами "єРобота" отримано 14,6 тисяч заявок на гранти. У 2131 випадках ухвалили позитивне рішення на загальну суму 1,8 млрд грн. Зокрема:

1911 позитивних рішень за програмою "Власна справа";

167 позитивних рішень за програмою "Переробка";

53 позитивних рішення за програмами "Сад /Теплиця".

Нагадуємо:

Кабінет Міністів виділив для надання грантів підприємствам переробної галузі у рамках програми єРобота 380 мільйонів 985 тисяч гривень з резервного фонду держбюджету.