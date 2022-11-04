Зерно подорожчало через невизначеність "зернової угоди": якими були світові ціни в жовтні

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У жовтні світові ціни на продукти майже не змінились – Індекс продовольчих цін ФАО становив 135,9 порівняно з 136,3 у вересні, але індекси цін майже всіх груп товарів знизились.

Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

У жовтні спостерігалось зростання цін на зернові, яке супроводжувалось падінням індексів цін на рослинні олії, молочну продукцію, м'ясо та цукор.

"За результатами останнього оновлення ІСЦФ впав у порівнянні з його піковим значенням у березні цього року на 23,8 пункту (14,9%), проте цей показник був на 2,7 пункту (2,0%) вищим, ніж у відповідний період минулого року", – зазначили аналітики.

Значення Індексу цін на зернові склало 152,3 пункту, що на 4,4 пункту (3%) вище вересневого показника і на 15,2 пункту (11,1% ) вище за показник минулого року. У жовтні зросли ціни на усі види зернових – пшеницю, кукурудзу, рис та інші.

"Світові ціни на пшеницю зросли на 3,2 відсотка – головним чином у зв'язку із невизначеністю навколо Чорноморської зернової ініціативи", – наголосили в ФАО.

Індекс цін на рослинні олії склав 150,1 пункту, що на 2,4 пункту (1,6%) нижче за показник минулого місяця і майже на 20% нижче за показник аналогічного періоду минулого року. Падіння цін на цю групу товарів було обумовлено зниженням світових цін на пальмову, соєву і рапсову олії, яке з надлишком компенсувало зростання котирувань соняшникової олії.

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Індекс цін на молочну продукцію у жовтні склав 140,1 пункту, що на 2,5 пункту (1,7%) нижче за показник вересня. Його зниження триває четвертий місяць поспіль, але все ж таки його значення на 18,7 пункту (15,4%) вище, ніж у відповідний період минулого року.

Середнє значення Індексу цін на м'ясо склало 118,4 пункту, що на 1,6 пункту (1,4%) нижче за показник вересня. Зниження цін на всі види м’яса триває четвертий місяць поспіль. Найбільше впали світові ціни на баранину.

Індекс цін на цукор у жовтні становив 109 пунктів, що на 0,7 пункту (0,6%) нижче вересневого показника, але на 10,1 пункту (8,5%) вище за показник відповідного місяця минулого року. Зниженню світових цін на цукор у жовтні сприяли сприятливий прогноз пропозиції у світі у сезоні 2022–2023 років та очікуване зростання виробництва в Індії.

Нагадуємо:

У вересні світові ціни на продовольство продовжили тенденцію зниження, яка триває шостий місяць поспіль – середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 136,3 пункту, що на 1,5 пункту (1,1%) нижче за показник серпня.