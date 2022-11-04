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Ще один тайванський постачальник Apple почав збирати iPhone 14 в Індії – ЗМІ

П'ятниця, 4 листопада 2022, 11:26 - Олексій Павлиш

Тайванський виробник продукції Apple Pegatron Corp почав збірку нового iPhone 14 в Індії.

Про це пишуть Bloomberg News і Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що виробник почав виробництво iPhone 14 в Індії, оскільки невпинний контроль та точкові блокування через COVID у Китаї перешкоджають розвитку та завдають фінансових втрат місцевим жителям та компаніям.

Тим часом Foxxconn розпочала виробництво iPhone 14 в Індії у вересні.

Всі найбільші тайванські постачальники Apple - Foxconn, Pegatron і Wistron Corp - збільшили обсяги складання iPhone в Індії, чому сприяла програма фінансових стимулів прем'єр-міністра Нарендри Моді, пише Bloomberg.

Індія та інші країни, такі як Мексика і В'єтнам, стають все більш важливими для контрактних виробників, що поставляють продукцію американським брендам на тлі пов'язаних з COVID блокувань в Китаї і тліючої напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.

У середу Китай наказав індустріальному парку в місті Чженчжоу, де знаходиться фабрика iPhone, що належить Foxconn, ввести семиденне блокування.

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Pegatron відмовився від коментарів, тоді як представник Apple не відразу відповів на запит Reuters.

Нагадаємо:

Apple Inc. почала виробництво свого нового iPhone 14 в Індії раніше, ніж очікувалося, після напрочуд плавного розгортання виробництва, яке скоротило відставання між виробництвом у Китаї та Індії з місяців до кількох тижнів.

Економічна правда

Apple iPhone Індія
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