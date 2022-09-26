Apple почала виробництво iPhone 14 в Індії: раніше, ніж очікувалось

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Apple Inc. почала виробництво свого нового iPhone 14 в Індії раніше, ніж очікувалося, після напрочуд плавного розгортання виробництва, яке скоротило відставання між виробництвом у Китаї та Індії з місяців до кількох тижнів.

Про це пише Bloomberg.

Американський технічний гігант оголосив про це в понеділок, через кілька тижнів після презентації iPhone 14 7 вересня.

Компанія співпрацювала з Foxconn Technology Group, її найважливішим виробничим партнером, з початковою метою збирати iPhone у Ченнаї приблизно через два місяці після глобального запуску, писало Bloomberg News у серпні.

"Партнери пришвидшили процес після вирішення проблем з ланцюгом поставок, що допомогло виробництву піти більш гладко, ніж очікувалося", - кажуть джерела видання на умовах анонімності.

"Apple, яка довгий час виробляла більшість своїх iPhone у Китаї, шукає альтернативи, оскільки адміністрація Сі Цзіньпіна вступає в конфлікт з урядом США та запроваджує блокування по всій країні, що призвело до зриву економічної діяльності.

У той же час адміністрація Нарендри Моді прагне перетворити країну на життєздатного конкурента Китаю в технологіях і виробничих можливостях, особливо в умовах, коли західні інвестори та корпорації починають зневажати результати Пекіна", - пише Bloomberg.

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"Індія зараз є привабливим місцем для виробництва, оскільки вона пропонує кращу структуру витрат на робочу силу, тоді як Apple прагне зменшити геополітичні ризики", - аналітик Haitong International Securities сказав Джефф Пу/

"Щоб перетворити Індію на великий виробничий майданчик, Apple допоможе Індії прискорити терміни виробництва", - додав він.

"Ми раді виробляти iPhone 14 в Індії", - йдеться у заяві Apple, надісланій електронною поштою в понеділок. Компанія не надала деталей пр терміни виробництва. Представник Foxconn відмовився від коментарів.

Нагадаємо:

7 вересня Apple анонсувала iPhone 14 і 14 Plus, які переважно зберегли дизайн iPhone 13, а також а також Pro версії, з дисплею яких зникли класичні для останніх моделей "чубчики".

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