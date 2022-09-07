Рада зробила крок до значного підвищення податків для валютних обмінників

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який зобовʼяже обміни валют сплачувати фіксовану суму авансового внеску з податку на прибуток підприємств.

Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

Йдеться про законопроєкт №7655, який у першому читанні підтримали 247 народних депутатів.

Документ передбачає, що кожен пункт обміну готівкової валюти щомісяця повинен буде сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі трьох мінімальних зарплат, що наразі становить 19,5 тис грн. Таким чином за рік один пункт обміну повинен буде заплатити до бюджету щонайменше 234 тисячі гривень.

Раніше у Національному банку заявили, що готівкові обмінники, ймовірно, ухиляються від сплати податків, оскільки податкові надходження від їхньої діяльності неспівмірно малі порівняно з доходами.

"Так, сплачений податок на прибуток таких компаній становить всього 0,00185% від обсягу купленої ними валюти або близько 7 млн грн за рік на весь ринок", – заявили в НБУ.

Як уточнив голова Податкового комітету Данило Гетманцев, йдеться про майже 4000 обмінників у 2021 році. "Це при тому, що за розрахунками Нацбанку один обмінний пункт заробляє в середньому щонайменше 80000 грн щомісяця доходу", – пояснив він.

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Вимога до кожного пункту сплачувати 19,5 тисячі грн податків щомісяця забезпечить бюджету надходження на рівні близько 900 млн грн на рік, якщо виходити з кількості обмінників у 4000 пунктів.

Нагадуємо:

Нацбанк посилив свої вимоги до валютних обмінників після того, як ті почали суттєво підвищувати курси валют: різниця між офіційним курсом НБУ та курсами в обмінниках сягала 4-5 гривень за один долар та продовжувала зростати.

Так, 29 липня Національний банк ухвалив рішення заборонити готівковим обмінникам показувати курси валют на табло, а також ужорсточив низку вимог щодо приміщень пунктів, у яких здійснюється обмін валют.