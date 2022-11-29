"Зернова ініціатива": ще 3 судна з агропродукцією для Азії й Європи вийшли з портів

фото: мінінфраструктури

У рамках "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 61 тис тонн агропродукції для Азії та Європи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 23 судна. На них завантажують 856 тис тонн украінської агропродукції, додали в міністерстві.

Наразі по "зерновому коридору" рухається 3 судна під завантаження 85,5 тис тонн агропродукції.

"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 504 судна, які експортували 12,27 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Одеський припортовий завод перепрофілював виробничі потужності і долучився до відвантаження зернових на експорт у межах "зернової угоди".

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Економічна правда