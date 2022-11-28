Одеський припортовий завод почав відвантажувати зерно у рамках "зернової угоди"

Одеський припортовий завод перепрофілював виробничі потужності і долучився до відвантаження зернових на експорт у межах "зернової угоди".

Про це йдеться у заяві ОПЗ.

"На сьогодні повністю завершено перепрофілювання виробничих потужностей АТ "ОПЗ" щодо відвантаження зернових з Одеського припортового заводу на морський транспорт для відправлення на експорт", - йдеться у повідомленні.

В ОПЗ зазначають, що перші тисячі тонн вже завантажено у трюми судна.

"Загальна кількість зернових, що буде відправлено цим рейсом, складатиме майже 23000 тонн. Це буде першою відправкою продукції, завантаженої на морський транспорт з Одеського припортового заводу з початку бойових дій на території України", - підкреслюють в ОПЗ.

"Було проведено безліч підготовчих процедур, розроблено діючі схеми з реалізації цього проєкту, отримано позитивне рішення з експертизи від контролюючих органів, що дає дозвіл на використання потужностей перевантажувального комплексу заводу для відвантаження зерна.

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Це важливий крок для відновлення потенціалу нашого підприємства та відродження економіки нашої країни", - заявив т.в.о. голови правління - директора АТ "ОПЗ" Юрій Ковальський.

Економічна правда