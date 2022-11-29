Обсяги будівництва у Києві не перевищують 25% від довоєнних – "Ковальська"

Будівництво у Києві наразі відновилось лише на чверть від довоєнних показників.

Про це в інтерв’ю ЕП розповів гендиректор "Ковальської" Сергій Пилипенко.

За даними Пилипенка, зараз у столиці працюють від 30 до 50% будівельних майданчиків.

"Обʼєктивної статистики ніхто не дасть. Але лише на невеликій кількості майданчиків ведеться нове будівництво. Вся решта активності, 80% – це майже завершене будівництво", – додав СЕО компанії.

Він пояснює, якщо взяти житловий комплекс (ЖК), в рамках якого будується декілька будинків, завершують той, який максимально готовий. Секції на початковій та середній фазі будівництва практично не будуються.

"Споживання будівельних матеріалів і товарного бетону у листопаді становить 20-25% від довоєнного, це показник, через який можна прослідкувати за обcягами будівництва", – резюмував директор "Ковальської".

Читайте більше в інтерв'ю: Сергій Пилипенко, "Ковальська": Після обстрілів у жовтні попит на нові квартири взагалі став

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