Ірландія оштрафувала Meta на 265 мільйонів євро за витік даних

Ірландський регулятор оштрафував компанію Meta (раніше – Facebook) на 265 млн євро після того, як дані понад півмільярда користувачів були викладені на хакерському веб-сайті.

Про це повідомляє агентство AFP.

Комісією було встановлено, що Meta порушила дві статті законодавства ЄС про захист даних.

Європейські операції Meta, як і низки інших техгігантів на кшталт Google та Apple, базуються в Дубліні. Відтак ірландський регулятор є провідним органом, відповідальним за притягнення цих компаній до відповідальності.

На додаток до штрафу, комісія заявила, що "винесла догану і наказ", що вимагає від власника Facebook Марка Цукерберґа "привести свою обробку даних у відповідність [закондавству] шляхом вжиття низки коригувальних дій протягом певного періоду часу".

Ірландський регулятор розпочав своє розслідування у квітні 2021 року, щоб визначити, чи було порушено загальноєвропейський регламент про захист даних (GDPR) в частині безпеки даних та відповідного ірландського законодавства. Завдяки GDPR, що набув чинності в 2018 році, користувачі соціальних мереж отримали більше прав для розпорядження власними цифровими даними.

Раніше Facebook заявляв, що дані з платформи були вкрадені хакерами в 2019 році, які скористалися функцією для пошуку друзів за допомогою списків контактів.

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Технологічний гігант Meta (колишній Facebook) прозвітував про четвертий поспіль квартал падіння прибутку, внаслідок чого компанія втратила 67 млрд доларів ринкової вартості.