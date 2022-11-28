Родина Богуслаєвих володіє нерухомістю у Франції на 250 мільйонів – "Схеми"

Родина заарештованого президента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва володіє нерухомістю у Франції на 6 млн євро, або 250 млн грн.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project.

Майно, знайдене у Франції, зареєстроване на низку французьких компаній, бенефіціаром яких є Олександр Богуслаєв – син Богуслаєва-старшого, який також був заступником голови наглядової ради "Мотор Січі".

Йдеться про компанію SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS, на яку записана квартира і підвальне приміщення у Ніцці на Англійській набережній вартістю 850 тисяч євро.

На іншу компанію, SCI BELLE EPOQUE, також підконтрольну Олександру Богуслаєву, записані апартаменти на 588 та 622 квадратні метри на бульварі Гюго у Ніцці. Вартість нерухомості на момент купівлі – 1,32 млн євро.

Ще одна підконтрольна Богуслаєву-молодшому компанія, SCI DES ANGES, володіє двома квартирами в елітному житловому комплексі в муніципалітеті Вільнев-Лубе на захід від Ніцци сумарною вартістю 800 тис євро.

Четверта французька компанія має назву SCI SLAVA, і нею Олександр Богуслаєв володіє разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком. На неї зареєстрований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці вартістю 1,62 млн євро.

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Таким чином, загальна вартість знайденої нерухомості на момент купівлі у 2010-11 роках становила 4,6 млн євро. З урахуванням того, що за 10 років нерухомість у Франції офіційно подорожчала на близько 30%, нинішня її вартість сягає 5,9 млн євро.

Журналісти звернулися до Олександра і В’ячеслава Богуслаєвих із запитами про коментарі, а також очікують на відповіді від прокуратури та СБУ щодо того, чи правоохоронці планують звертатися до країн-партнерів щодо арешту закордонних активів родини Богуслаєва та чи планують домагатися їхньої конфіскації на користь України.

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Нагадуємо:

23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору. За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех".

На наступний день, 24 жовтня, Шевченківський суд Києва взяв їх під варту на два місяці (до 20 грудня). Вже у листопаді суд наклав арешт на все майно Богуслаєва вартістю майже 1 млрд грн.

Журналісти-розслідувачі "Схем" опублікували, докази наявності у В'ячеслава Богуслаєва російського паспорту. Адвокат Богуслаєва підтвердив, що у нього дійсно є російський паспорт.

На початку листопада держава відчужила "Мотор Січ" та передала її в управління Міноборони.