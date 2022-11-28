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У Києві для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії, тривають відключення – ДТЕК

Понеділок, 28 листопада 2022, 15:06 - Олексій Павлиш

У Києві тривають екстрені відключення світла, енергоспоживання в столиці треба знизити на 60%.

Про це повідомляє "ДТЕК Київські електромережі".

У Києві тривають екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

За розпорядженням НЕК Укренерго маємо знизити 60% потужності споживання Києва", - йдеться у повідомленні.

У компанії підкреслюють, що забезпечення світлом критичної інфраструктури - лікарень, насосних та теплових пунктів - потребує 58% електроенергії, яка лишається.

Для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії.

"Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію - повернемося до відключення за графіками. Слідкуйте за оновленням інформації", - додали в компанії.

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Нагадаємо:

У Києві в режимі аварійних відключень знаходяться 55% абонентів - в енергосистемі тривають ремонтні роботи.

Економічна правда

ДТЕК Київ електроенергія
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