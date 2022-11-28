У Києві для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії, тривають відключення – ДТЕК
У Києві тривають екстрені відключення світла, енергоспоживання в столиці треба знизити на 60%.
Про це повідомляє "ДТЕК Київські електромережі".
У Києві тривають екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.
За розпорядженням НЕК Укренерго маємо знизити 60% потужності споживання Києва", - йдеться у повідомленні.
У компанії підкреслюють, що забезпечення світлом критичної інфраструктури - лікарень, насосних та теплових пунктів - потребує 58% електроенергії, яка лишається.
Для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії.
"Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію - повернемося до відключення за графіками. Слідкуйте за оновленням інформації", - додали в компанії.
Нагадаємо:
У Києві в режимі аварійних відключень знаходяться 55% абонентів - в енергосистемі тривають ремонтні роботи.
Економічна правда