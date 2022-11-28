У Києві в режимі аварійних відключень 55% абонентів – КМВА

ФОТО: НАЗАРІЙ МАЗИЛЮК, УП

У Києві в режимі аварійних відключень знаходяться 55% абонентів - в енергосистемі тривають ремонтні роботи.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) в Telegram.

В адміністрації додають, що у столиці продовжують відновлювати електропостачання.



Максимальна тривалість кожного відключення має складати не більше 5 годин, нагадали в КМВА.

"Якщо у вас відключають на триваліший період, або зовсім не вмикнули електроживлення від 23-го листопада - звертайтеся в ДТЕК. Через чат-бот компанії у Telegram або можете написати у Facebook", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У понеділок, 28 листопада, через стрімке зростання дефіциту в енергосистемі застосовуються аварійні відключення по всій території України.

Економічна правда