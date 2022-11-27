НБУ випустив пам’ятну медаль "Місто героїв – Маріуполь"

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Нацбанк на знак пошани до героїв, захисників і мешканців Маріуполя випустив пам’ятну медаль "Місто героїв – Маріуполь".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Дизайн для медалі створила київська художниця Марина Куц. За її задумом, реверс медалі містить образ відданого Україні воїна, навколо якого – стилізовані уламки, зброя, перехрестя прицілу", – йдеться в повідомленні.

На аверсі медалі зображено фасад драматичного театру під прицілом та стилізовані конструкції Азовсталі, на які летять бомби.

"У написанні слова "Маріуполь" літеру "і" заміняє свічка як символ пам’яті за загиблими, а літера "о" імітує карту міста, створену з двох профілів – дитячого та дорослого, як символ примусової депортації", – розповіли в Нацбанку

Медаль виготовлено з нейзильберу, її тираж – до 100 000 штук (у тому числі до 50 000 штук у 2022 році).

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