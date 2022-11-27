Через зменшення валютних резервів Пакистан припиняє платежі за кордоном за онлайн-ігри

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Пакистан припинив платежі за покупки через мобільні додатки, включаючи онлайн-відеоігри, що є ознакою кризи, викликаної виснаженням валютних резервів країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Економіка південноазіатської країни стикається з різними тисками, включаючи дефіцит долара і подальше зниження рейтинговими агентствами рейтингів. Валютні резерви країни покривають приблизно один місяць імпорту, що менше тримісячного контрольного показника.

Регулятор зупинив транзакції та зобов'язав операторів зв'язку повторно подати свої заявки.

Зазначається, що Пакистан обмежує закордонні платежі та імпорт, щоб розв’язати проблему нестачі американської валюти. Автомобільні компанії, включаючи місцеві підрозділи Honda Motor Co. і Toyota Motor Co., в цьому році кілька разів зупиняли виробництво на кілька тижнів, тому що не могли імпортувати запчастини.

Нагадаємо:

Кількість країн, що розвиваються, борг яких перебуває у вразливому стані, подвоїлася – найбільші ризики дефолту показують Сальвадор, Гана, Єгипет, Туніс і Пакистан.