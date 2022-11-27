Chevron зможе розширити видобуток та експорт венесуельської нафти, щоб замінити російську 

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Нафтова компанія Chevron Corp отримала ліцензію США на розширення видобутку нафти у Венесуелі.

Про це повідомляє Reuters.

Дозвіл США вносить додаткову прозорість у венесуельський нафтовий сектор і дозволяє Chevron отримувати вигоду від продажу нафти, яка зараз видобувається його спільними підприємствами з PDVSA, йдеться в заяві каліфорнійської компанії, що базується в Каліфорнії.

Умови ліцензії покликані запобігти отриманню державною компанією Petróleos de Venezuela, відомою як PDVSA, надходжень від продажу нафти Chevron, заявили американські чиновники. Ліцензія діє протягом шести місяців і буде автоматично продовжуватися щомісяця.

Дозвіл забезпечує обмежені нові поставки нафти на ринок, який намагається замінити російські барелі, оскільки західні покупці уникають через вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо:

До набуття чинності ембарго ЄС (5 грудня) залишилося всього два тижні, а РФ вже втратила більше 90% свого ринку в північних країнах блоку, які раніше були основою поставок з балтійських і арктичних терміналів.