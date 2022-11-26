Онлайн-продажі в США на "чорну п’ятницю" перетнули 9 мільярдів доларів

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У США онлайн-покупці витратили рекордні 9,12 млрд доларів цієї "чорної п’ятниці".

Про це повідомляє Reuters.

Витрати в Інтернеті зросли на 2,3% у "чорну п’ятницю", повідомляє Adobe Analytics, завдяки тому, що споживачі чекають знижок до традиційних днів великих покупок, попри те, що пропозиції починаються ще в жовтні.

Adobe Analytics, яка вимірює електронну комерцію шляхом аналізу транзакцій на вебсайтах, має доступ до даних про покупки у 85% зі 100 найкращих інтернет-магазинів у Сполучених Штатах.

Adobe очікує, що "кіберпонеділок" знову стане найбільшим днем онлайн-покупок в сезоні та принесе 11,2 млрд доларів США.

Нагадаємо:

Ціни на товари і послуги в США у жовтні зросли на 7,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - це є ознакою того, що інфляція починає сповільнюватись після досягнення найвищих за останні десятиліття показників.