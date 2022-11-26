Всі розділи
Укр / Рус

Мінцифри: 73% мобільної мережі працює

Субота, 26 листопада 2022, 14:37 - Ігор Пилипів

У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що після масштабного знеструмлення в Україні вже працює 73% мобільної мережі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Відчутно покращилася ситуація зі зв'язком у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях. Завдяки потужній роботі енергетиків, мобільні оператори перепідключили там половину базових станцій", – йдеться в повідомленні.

Також стабілізувався зв'язок у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій і Чернівецькій областях.Зв'язок продовжує повертатися. І незабаром з'явиться в усіх регіонах.

Найбільше труднощів зі зв’язком у Донецькій та Запорізькій областях. 

У Мінцифрі просять не перевантажувати мережу та за потреби користуватися національним роумінгом, а також надавайте перевагу текстовим SMS,  файли, фото та відео надсилайте за допомогою Wi-Fi.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Міністр цифорової трансформації Михайло Федоров заявив, що зв'язок в Україні поступово відновлюється - в Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі є труднощі. 

Мінцифри мобільний зв'язок
Матеріали за темою
Зв'язок в Україні поступово відновлюється: де найкраща ситуація і де – труднощі 24 листопада 2022, 16:38
Через "Дію" українці придбали облігацій на 142 мільйони 17 листопада 2022, 18:36
У 9 областях все ще труднощі зі зв'язком – Мінцифри 17 листопада 2022, 17:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті