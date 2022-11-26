Білорусь постачає до ЄС меблі та деревину, для виробництва якої використовує примусову працю в’язнів 

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До країн ЄС постачають меблі та деревину, під час виробництва якої використовують примусову працю білоруських в'язнів, серед яких є політв’язні.

Про це йдеться в розслідуванні британської громадської організації Earthsight.

Європейські споживачі роками купують меблі та інші вироби, вироблені з білоруської деревини.

Закупівлі цієї сировини продовжилися, попри санкції проти Білорусі, запроваджені після жорсткого придушення протестів 2020 року та початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"У 2021 році Білорусь стала другим за обсягом поставок джерелом деревини для шведської мережі IKEA після Польщі, стверджують автори розслідування. За їхніми даними, торік компанія використовувала 1,7 мільйона кубометрів білоруського лісу-кругляка", – йдеться в розслідуванні.

Зазначається, що виробництво деревини пов'язане з примусовою працею засуджених, зокрема політв'язнів, а частину сировини видобувають у лісах, що охороняються, країни під контролем Управління справами Олександра Лукашенка.

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