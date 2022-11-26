Білорусь постачає до ЄС меблі та деревину, для виробництва якої використовує примусову працю в’язнів
До країн ЄС постачають меблі та деревину, під час виробництва якої використовують примусову працю білоруських в'язнів, серед яких є політв’язні.
Про це йдеться в розслідуванні британської громадської організації Earthsight.
Європейські споживачі роками купують меблі та інші вироби, вироблені з білоруської деревини.
Закупівлі цієї сировини продовжилися, попри санкції проти Білорусі, запроваджені після жорсткого придушення протестів 2020 року та початку повномасштабного вторгнення в Україну.
"У 2021 році Білорусь стала другим за обсягом поставок джерелом деревини для шведської мережі IKEA після Польщі, стверджують автори розслідування. За їхніми даними, торік компанія використовувала 1,7 мільйона кубометрів білоруського лісу-кругляка", – йдеться в розслідуванні.
Зазначається, що виробництво деревини пов'язане з примусовою працею засуджених, зокрема політв'язнів, а частину сировини видобувають у лісах, що охороняються, країни під контролем Управління справами Олександра Лукашенка.
Нагадаємо:
Канада заявила у вівторок, 22 листопада, що накладе додаткові санкції на представників режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка за підтримку війни Росії в Україні.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував вихід із країни мережі McDonald's, закликавши "споживати своє" і "не кидатися на заморське".