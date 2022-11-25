Уряд схвалив залучення ще пів мільярда доларів фінансування від МБРР

Кабінет міністрів прийняв рішення залучити четверте додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Кредит буде надано на пільгових умовах як гарантія Великобританії у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною асоціацією розвитку проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", – пояснили у Мінфіні.

Термін погашення кредиту – 18,5 року з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25 % річних (нараховується на невикористану частину позики).

Залучені кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг.

Також уряд підтримав проєкт розпорядження президента про утворення делегації України для участі у переговорах з МБРР щодо укладення Угоди про позику між Україною та МБРР. А також уповноваження міністра фінансів Сергія Марченка на підписання угоди.

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