Всі розділи
Укр / Рус

СБУ підтвердила обшуки у VS Energy Гінера, Бабакова і Воєводіна, яка контролює 6 обленерго

Четвер, 24 листопада 2022, 17:05 - Олексій Павлиш

У СБУ офіційно підтвердили, що спільно з ДБР провели обшуки в енергетичній компанії, кінцевими бенефіціарами якої є громадяни РФ і які є фігурантами санкційних списків РНБО. 

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Як писала ЕП, йдеться про VS Energy, власниками якої є російські олігархи Гінер, Воєводін і Бабаков.

 

"Ці особи (бенефіціари - ред.) є фігурантами санкційних списків РНБО та підозрюються у створенні злочинної організації, яка шкодить державній безпеці України.

Відтак дії правоохоронців спрямовані на мінімізацію впливу РФ на енергосистему нашої держави, яка стала однією з пріоритетних цілей російської агресії, особливо напередодні опалювального сезону", - заявили у відомстві.

За даними слідства, компанія має в управлінні об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.

 

Серед її власників:

ВІДЕО ДНЯ
  • колишній віцеспікер ради рф, власник футбольного клубу ЦСКА (Гінер);
  • колишній віцеспікер Держдуми Росії (Бабаков);
  • представник криміналітету РФ, так званий "злодій у законі" (Міша "Лужнецький" - Міхаіл Воєводін).

"За наявною інформацією, ці особи спільно з оборонним концерном РФ беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення і фінансують цю діяльність. Таким чином створюють загрозу обороноздатності та економічній безпеці України.

Окрім частки на українському енергоринку вони володіють активами в анексованому Криму та на території країни-агресора", - додали в СБУ.

Слідчі дії у підконтрольній їм енергетичній компанії відбувалися за такими статтями ККУ:

  • ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ст. 190 (Шахрайство);
  • ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності);
  • ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
  • ст. 258-5 (Фінансування тероризму);
  • ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем);
  • ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);
  • ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Про результати обшуків обіцяють поінформувати додатково.

Нагадаємо:

СБУ прийшла з обшуками до енергетичної компанії VS Energy, яка володіє низкою обленерго, і власниками якої є російські олігархи Гінер, Воєводін і Бабаков.

Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Зокрема, арештовані частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони Бабаков, Гінер та Воєводін включені до списку осіб, до яких застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Економічна правда

СБУ Росія обленерго
Матеріали за темою
Скіфське золото, зброя, елітні авто: СБУ завадила вивезенню за кордон майна Богуслаєва 24 листопада 2022, 15:24
На звільненій Харківщині викрили 2 посадовців УЗ на співпраці з ворогом 22 листопада 2022, 17:10
СБУ прийшла з обшуками до енергокомпанії VS Energy Гінера, Бабакова і Воєводіна 22 листопада 2022, 12:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті