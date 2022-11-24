СБУ підтвердила обшуки у VS Energy Гінера, Бабакова і Воєводіна, яка контролює 6 обленерго

У СБУ офіційно підтвердили, що спільно з ДБР провели обшуки в енергетичній компанії, кінцевими бенефіціарами якої є громадяни РФ і які є фігурантами санкційних списків РНБО.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Як писала ЕП, йдеться про VS Energy, власниками якої є російські олігархи Гінер, Воєводін і Бабаков.

"Ці особи (бенефіціари - ред.) є фігурантами санкційних списків РНБО та підозрюються у створенні злочинної організації, яка шкодить державній безпеці України.

Відтак дії правоохоронців спрямовані на мінімізацію впливу РФ на енергосистему нашої держави, яка стала однією з пріоритетних цілей російської агресії, особливо напередодні опалювального сезону", - заявили у відомстві.

За даними слідства, компанія має в управлінні об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.

Серед її власників:

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колишній віцеспікер ради рф, власник футбольного клубу ЦСКА (Гінер);

колишній віцеспікер Держдуми Росії (Бабаков);

представник криміналітету РФ, так званий "злодій у законі" ( Міша "Лужнецький" - Міхаіл Воєводін).

"За наявною інформацією, ці особи спільно з оборонним концерном РФ беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення і фінансують цю діяльність. Таким чином створюють загрозу обороноздатності та економічній безпеці України.

Окрім частки на українському енергоринку вони володіють активами в анексованому Криму та на території країни-агресора", - додали в СБУ.

Слідчі дії у підконтрольній їм енергетичній компанії відбувалися за такими статтями ККУ:

ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 190 (Шахрайство);

ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності);

ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ст. 258-5 (Фінансування тероризму);

ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем);

ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);

ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Про результати обшуків обіцяють поінформувати додатково.

Нагадаємо:

СБУ прийшла з обшуками до енергетичної компанії VS Energy, яка володіє низкою обленерго, і власниками якої є російські олігархи Гінер, Воєводін і Бабаков.

Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Зокрема, арештовані частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони Бабаков, Гінер та Воєводін включені до списку осіб, до яких застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Економічна правда