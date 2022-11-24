Обстріли української енергетики України загрожують транзиту газу з РФ до Європи

І без того обмежений Росією обсяг транзиту газу до Європи через українську газотранспортну систему опинився під загрозою внаслідок спричинених російськими обстрілами відключень електроенергії в Україні.

Про це ексочільник Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон розповів в інтерв’ю Bloomberg.

Аварійні відключення електроенергії, запроваджені "Укренерго" після масованих російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі України, передусім – енергетичній, загрожують "паралізувати" газогін, який транспортує російський газ в Європу.

"Атака Росії на українські газовидобувні та електричні мережі може порушити транзит", – сказав Макогон. "Ситуація складна, але контрольована. Ми намагаємося швидко відновити всі пошкодження".

Газовий маршрут через Україну є останнім для російських поставок до країн Західної Європи після зупинки поставок по "Північному потоку".

Газпром ще з минулого року скорочує поставки газу до Європи, але з початком повномасштабної війни в Україні скорочення посилилося.

Так, російський "Газпром" не використовує навіть вже сплачені та заброньовані потужності транзиту через точку "Суджа" через українську ГТС, і наразі прокачує до 50 млн кубів газу замість законтрактованих 77 млн кубів.

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Масований ракетний обстріл Росією 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.