Одеса залишилася без води через знеструмлення
Середа, 23 листопада 2022, 15:45 -
Через знеструмлення всіх насосних станції та резервних ліній водопостачання в Одесі 23 листопада відсутнє.
Про це пише "Суспільне. Одеса" з посиланням на Інфоксводоканал.
У водоканалі заявили, що після відновлення енергопостачання ситуація стабілізується.
Нагадаємо:
Через російські обстріли диспетчерський центр НЕК "Укренерго" застосував аварійні відключення електроенергії по всій території України.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві.
Економічна правда
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