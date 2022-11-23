Одеса залишилася без води через знеструмлення

Через знеструмлення всіх насосних станції та резервних ліній водопостачання в Одесі 23 листопада відсутнє.

Про це пише "Суспільне. Одеса" з посиланням на Інфоксводоканал.

У водоканалі заявили, що після відновлення енергопостачання ситуація стабілізується.

Нагадаємо:

Через російські обстріли диспетчерський центр НЕК "Укренерго" застосував аварійні відключення електроенергії по всій території України.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві.

Економічна правда