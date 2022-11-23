Харків і область тимчасово без світла – ОВА

У Харкові і області тимчасово відсутнє електропостачання - станом на 15:20 ударів по критичній інфраструктурі області немає.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Але через пошкодження загальної системи застосовуються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми. Фахівці роблять все можливе, щоб відновити безперебійне постачання", - написав він.

Нагадаємо:

Через російські обстріли диспетчерський центр НЕК "Укренерго" застосував аварійні відключення електроенергії по всій території України.

Економічна правда