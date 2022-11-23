Весь Львів без світла – Садовий
Середа, 23 листопада 2022, 14:42 -
Після ракетних ударів РФ по Україні 23 листопада увесь Львів лишився без світла.
Про це повідомив у Telegram мер Львова Андрій Садовий.
"Все місто - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням. Залишайтесь в укриттях", - написав Садовий.
Нагадаємо:
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці під час ракетної атаки РФ 23 листопада.
У Києві за вказівками "Укренерго" застосовані екстрені відключення, тому графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.
Економічна правда
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