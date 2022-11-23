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Весь Львів без світла – Садовий

Середа, 23 листопада 2022, 14:42 - Олексій Павлиш

Після ракетних ударів РФ по Україні 23 листопада увесь Львів лишився без світла.

Про це повідомив у Telegram мер Львова Андрій Садовий.

"Все місто - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням. Залишайтесь в укриттях", - написав Садовий.

Нагадаємо:

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці під час ракетної атаки РФ 23 листопада.

У Києві за вказівками "Укренерго" застосовані екстрені відключення, тому графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.

Економічна правда

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