Весь Львів без світла – Садовий

Після ракетних ударів РФ по Україні 23 листопада увесь Львів лишився без світла.

Про це повідомив у Telegram мер Львова Андрій Садовий.

"Все місто - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням. Залишайтесь в укриттях", - написав Садовий.

Нагадаємо:

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці під час ракетної атаки РФ 23 листопада.

У Києві за вказівками "Укренерго" застосовані екстрені відключення, тому графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.

Економічна правда