У Києві вводяться екстрені відключення електроенергії

У Києві за вказівками "Укренерго" застосовані екстрені відключення, тому графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.

Про це повідомили в компанії Yasno.

"В Києві за вказівками НЕК Укренерго застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", - йдеться у повідомленні.

Згодом про це ж повідомили і в КМДА.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Звертаємо увагу, що під час відключення світла електросирени не працюють", - підкреслили в КМДА.

"У деяких районах Києва немає світла. Енергетики повідомляють про екстрені вимкнення", - додав мер Києва Віталій Кличко.

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Нагадаємо:

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці під час ракетної атаки РФ 23 листопада.

Економічна правда