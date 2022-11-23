Укрзалізниця повертає ранковий "експрес" з Києва до Львова: графік

УЗ

АТ "Укрзалізниця" відновила продаж квитків на ранковий рейс швидкісного потяга "Інтерсіті" №743/744 за маршрутом Київ – Львів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Уже з 25 листопада можна буде щоденно вирушати зі столиці о 06:20 з Києва-Пасажирського або о 06:37 зі Святошина і прибувати до Львова до полуденної кави об 11:58", – йдеться у повідомленні.

У зворотньому напрямку зі Львова потяг вирушатиме о 15:30 і прибуватиме до Святошина о 21:03, а до Києва-Пасажирського о 21:17. Потяг курсуватиме щодня.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на рейси з Києва до Херсона і назад на 22-25 листопада, додавши до поїздів 9 вагонів через великий попит.

Також УЗ відкрила продаж квитків на поїзд до Ізюма Харківської області.