Кількість виданих мікрокредитів зросла більш ніж утричі – дослідження

Кількість виданих мікрокредитів в 3 кварталі 2022 року зросла більш ніж утричі - за цей період було оформлено 1 154 273 угоди на суму 4,29 млрд грн.

Про це повідомляє для роботи з відкритими даними Опендатабот із посиланням на дані НБУ.

Загалом за 9 місяців цього року кількість виданих кредитів майже у 3 рази менша, ніж за відповідний період торік.

Також у 3 рази зросла сума кредитів, виданих з липня по вересень, - до 4,29 млрд грн.

"Для порівняння, у другому кварталі загальний розмір мікрокредитів, взятих українцями, становив 1,36 млрд грн. Проте ця сума все ще у 4 рази менше, аніж було торік.

Середня сума мікрокредиту за 9 місяців 2022 року збільшилась на 2% до відповідного періоду торік та становить 4539 грн. Здебільшого, це відбулось через те, що на початку 2022 було зафіксовано найбільшу суму мікрокредитів за останні п'ять років - вона сягла 5079 грн", - кажуть в Опендатабот.

При цьому заборгованість за мікрокредитами продовжує скорочуватись. Загалом від початку року вона скоротилась на 1,9 млрд грн - на 14%, і наразі становить 11 млрд грн.

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Нагадаємо:

У другому кварталі сума позик, наданих мікрофінансовими організаціями, впала у понад 12 разів, порівняно з середньою сумою мікрокредитування за кварталі торік.

Економічна правда