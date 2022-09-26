Як війна змінила ринок мікрокредитів – дослідження

У другому кварталі сума позик, наданих мікрофінансовими організаціями, впала у понад 12 разів, порівняно з середньою сумою мікрокредитування за кварталі торік.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот з посиланням на дані НБУ.

Зазначається, що сума позик, наданих мікрофінансовими організаціями, впала до 1,3 млрд грн у другому кварталі поточного року. Натомість середня сума мікрокредитування за квартал торік становила 16,2 млрд грн.

Крім цього, з початку великої війни зменшились як кількість позик, так й їх суми. Так, за ІІ квартал було оформлено понад 355 646 договорів.

Опендатабот

Це вдвічі менше за середню кількість договорів на місяць ще у першому кварталі 2022 та в 3,3 рази менше за середню кількість договорів на місяць у 2021.

Середня сума кредиту у 2-му кварталі зменшилася на 28% – з 5079 грн до 3650 грн.

Опендатабот

Від початку року заборгованість за мікрокредитами скоротилася на 2,4 млрд грн (18%) – з 13 млрд грн на початку року до 10,7 млрд грн на початок липня.

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Економічна правда