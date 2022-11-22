Заклики до масового виїзду за кордон через проблеми з електрикою наразі недоречні – "Укренерго"

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький підкреслив, що заклик до масового від'їзду українців за кордон через удари РФ по енергоінфраструктурі та проблеми з електрикою наразі недоречний.

Про це він сказав під час пресбрифінгу.

"Ми бачимо роль енергетичного сектору в тому, щоб забезпечити такі умови функціонування нашої енергосистеми, щоб українці могли залишатися в країні і зимувати тут. Наша щоденна битва полягає у тому, щоб енергосистема якомога краще задовольняла потреби українців в електроенергії", - заявив Кудрицький.

За його словами, наразі є планові відключення - в "Укренерго" намагаються зробити їх більш комфортними - "щоб споживач знав, коли відключення, і зміг спланувати свій день".

"Але я вважаю, що заклик до якогось масового виїзду українців за кордон наразі недоречний. Далеко не факт, що нас чекає попереду блекаут", - додав очільник "Укренерго".

За словами Кудрицького, українська енергосистема неодноразово продемонструвала свою стійкість, а спрогнозувати напевно, буде блекаут чи ні, практично неможливо - це, за його словами, залежить від того, скільки ракет долетить під час конкретного удару, куди вони влучать і яких пошкоджень буде завдано енергосистемі.

"Неможливо спрогнозувати, коли станеться блекаут і яка його ймовірність. Все залежить від того, чи триватимуть ракетні атаки, і якщо так - наскільки вони будуть успішними", - пояснив голова "Укренерго".

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Кудрицький запевняє, що і енергетики, і оператори інших мереж критичної інфраструктури готові до надзвичайних ситуацій і знають, що робити, якщо так станеться.

"Блекаут - це не кінець світу. Це повне або суттєве погашення енергосистеми, після якого одразу починається його відновлення", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше британська телерадіокомпанія ВВС за підсумками інтерв’ю гендиректора ДТЕК Тімченка повідомила, що він закликав українців подумати про виїзд з країни, щоб зменшити навантаження на енергомережі країни.

"Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи", — сказав Тімченко.

ВВС трактувала його слова так, що пошкоджена енергетична система не в змозі виробляти достатньо електроенергії, щоб задовольнити поточні потреби, тому будь-який спосіб скорочення споживання, включаючи виїзд з країни, слід розглядати як допомогу Україні виграти війну проти Росії.

"Якщо споживати менше, то лікарні, де є поранені бійці, матимуть гарантоване електропостачання. Цим можна пояснити, що, споживаючи менше або виїжджаючи, вони також роблять свій внесок для інших людей", - сказав гендиректор ДТЕК.

Згодом в ДТЕК заявили, що гендиректор компанії Максим Тімченко не закликав українців виїжджати за кордон.

Економічна правда