В уряді підготували санкції проти військового керівництва та ВПК Росії: на черзі розгляд РНБО

В уряді підготували черговий пакет санкцій, до якого увійшли особи з числа військового керівництва РФ, підприємств військово-промислового комплексу та пов’язаних з ними компаній та фізичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відповідне рішення ухвалила Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики.

Санкції набудуть чинності після розгляду та ухвалення РНБО та введення в дію рішення цього рішення президентом Володимиром Зеленським.

Також МРГ розглянула та рекомендувала до подачі на розгляд РНБО пакет санкцій проти 1000 осіб – представників влади держави-агресора, військового керівництва рф, керівники російських банків.

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СБУ прийшла з обшуками до енергетичної компанії VS Energy, яка володіє низкою обленерго, і власниками якої є російські олігархи Гінер, Воєводін і Бабаков.

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Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони Бабаков, Гінер та Воєводін включені до списку осіб, до яких застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).