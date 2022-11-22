Всі розділи
Укр / Рус

В уряді підготували санкції проти військового керівництва та ВПК Росії: на черзі розгляд РНБО

Вівторок, 22 листопада 2022, 13:47 - Анастасія Жарикова

В уряді підготували черговий пакет санкцій, до якого увійшли особи з числа військового керівництва РФ, підприємств військово-промислового комплексу та пов’язаних з ними компаній та фізичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відповідне рішення ухвалила Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики.

Санкції набудуть чинності після розгляду та ухвалення РНБО та введення в дію рішення цього рішення президентом Володимиром Зеленським. 

Також МРГ розглянула та рекомендувала до подачі на розгляд РНБО пакет санкцій проти 1000 осіб – представників  влади держави-агресора, військового керівництва рф, керівники російських банків.

Нагадуємо:

СБУ прийшла з обшуками до енергетичної компанії VS Energy, яка володіє низкою обленерго, і власниками якої є російські олігархи Гінер, Воєводін і Бабаков.

ВІДЕО ДНЯ

Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони Бабаков, Гінер та Воєводін включені до списку осіб, до яких застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Мінекономіки санкції Росія
Матеріали за темою
Прорвали блокаду. Як завезти генератори та обігрівачі без мита і ПДВ 22 листопада 2022, 09:30
На Волині відкрили новий індустріальний парк: розташований впритул до кордону з Польщею 21 листопада 2022, 17:30
"Армія відновлення": до суспільно корисних робіт вже залучили 1300 безробітних у 6 областях 21 листопада 2022, 17:09
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті