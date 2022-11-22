Австрія зменшила залежність від російського газу на понад 50% за пів року

Австрія скоротила залежність від російського газу до 21%, а ще в лютому імпортувала 79% природного газу з РФ.

Про це повідомляє Austria Presse Agentur, передає Укрінформ.

"Австрія змогла зменшити свою залежність від поставок російського газу протягом кількох місяців до 21% у вересні. За підрахунками E-Control (австрійський енергетичний регулятор – ред.), частка імпорту російського газу на початку війни в лютому цього року становила 79%", – йдеться у повідомленні.

У межах стратегії із заміни російського газу Австрія забронювала трубопровідні потужності в обсязі 40 терават-годин (ТВт/год) і німецькому та італійському напрямках. Це дало змогу країні закуповувати газ з Норвегії, скраплений природний газ та невеликі обсяги газу з Північної Африки та Центральної Азії.

"Ми зробили великий крок в напрямку позбавлення залежності від російського газу. Я хотіла б подякувати всім, хто допоміг зробити це можливим – енергопостачальникам, які шукали нові країни-постачальники, і всім людям, які заощаджують енергію вдома", - заявила міністерка Австрії з питань захисту клімату, навколишнього середовища, енергетики, транспорту, інновацій і технологій Леоноре Гевесслер.

Вона наголосила, що по-справжньому вільними австрійці стануть лише тоді, коли зможуть повністю обійтися без російського газу. Та запевнила, що влада країни працює над цим щодня на повну силу.

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