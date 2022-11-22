Всі розділи
Укр / Рус

Австрія зменшила залежність від російського газу на понад 50% за пів року

Вівторок, 22 листопада 2022, 11:01 - Анастасія Жарикова

Австрія скоротила залежність від російського газу до 21%, а ще в лютому імпортувала 79% природного газу з РФ.

Про це повідомляє Austria Presse Agentur, передає Укрінформ.

"Австрія змогла зменшити свою залежність від поставок російського газу протягом кількох місяців до 21% у вересні. За підрахунками E-Control (австрійський енергетичний регулятор – ред.), частка імпорту російського газу на початку війни в лютому цього року становила 79%", – йдеться у повідомленні.

У межах стратегії із заміни російського газу Австрія забронювала трубопровідні потужності в обсязі 40 терават-годин (ТВт/год) і німецькому та італійському напрямках. Це дало змогу країні закуповувати газ з Норвегії, скраплений природний газ та невеликі обсяги газу з Північної Африки та Центральної Азії.

"Ми зробили великий крок в напрямку позбавлення залежності від російського газу. Я хотіла б подякувати всім, хто допоміг зробити це можливим – енергопостачальникам, які шукали нові країни-постачальники, і всім людям, які заощаджують енергію вдома", - заявила міністерка Австрії з питань захисту клімату, навколишнього середовища, енергетики, транспорту, інновацій і технологій Леоноре Гевесслер.

Вона наголосила, що по-справжньому вільними австрійці стануть лише тоді, коли зможуть повністю обійтися без російського газу. Та запевнила, що влада країни працює над цим щодня на повну силу.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Австрія подала позов до Суду Європейського Союзу у зв’язку з рішенням віднести в окремих випадках газову та атомну енергетику як "інвестиції, що сприяють збереженню клімату".



Австрія газ Росія
Матеріали за темою
Австрія надасть на підтримку України ще 10 мільйонів євро 10 листопада 2022, 11:48
Австрія оскаржує в Суді ЄС рішення визнати природний газ і ядерну енергетику "зеленими" 8 жовтня 2022, 14:00
Австрійців закликають вимикати гаджети й митися в душі, щоб економити електроенергію 13 вересня 2022, 13:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті