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Лише онлайн: УЗ відкрила продаж квитків на поїзд Київ – Варшава одразу на дві дати

Вівторок, 22 листопада 2022, 10:10 - Олексій Павлиш

Укрзалізниця зранку у вівторок, 22 листопада, відкрила продаж квитків до Варшави одразу на дві дати: 10 та 11 грудня.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

В УЗ підкреслюють, що ці квитки тепер продаються виключно онлайн - у застосунку, чат-боті та на booking.uz.gov.ua - і не більше 4 в одні руки.

У компанїі додають, що це "суттєво" зменшило можливості перекупщиків та дозволило Укрзалізниці дати у відкритий доступ на 25% більше квитків.

"Моніторинг зловживань продовжується, кілька десятків акаунтів з підозрілою активністю вже заблоковані", - зазначають в УЗ.

Нагадаємо:

Укрзалізниця з 10 листопада перевела повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший поїзд №67/68 Київ - Варшава, щоб завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.

Економічна правда

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