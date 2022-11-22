Лише онлайн: УЗ відкрила продаж квитків на поїзд Київ – Варшава одразу на дві дати
Укрзалізниця зранку у вівторок, 22 листопада, відкрила продаж квитків до Варшави одразу на дві дати: 10 та 11 грудня.
Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.
В УЗ підкреслюють, що ці квитки тепер продаються виключно онлайн - у застосунку, чат-боті та на booking.uz.gov.ua - і не більше 4 в одні руки.
У компанїі додають, що це "суттєво" зменшило можливості перекупщиків та дозволило Укрзалізниці дати у відкритий доступ на 25% більше квитків.
"Моніторинг зловживань продовжується, кілька десятків акаунтів з підозрілою активністю вже заблоковані", - зазначають в УЗ.
Нагадаємо:
Укрзалізниця з 10 листопада перевела повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший поїзд №67/68 Київ - Варшава, щоб завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.
Економічна правда