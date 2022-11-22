Ціни на нафту зросли після спростування планів ОПЕК збільшити видобуток

Ціни на нафту у вівторок зросли та тлі зниження долара, але занепокоєння глобальною рецесією та зростання кількості випадків COVID-19 у Китаї, що знижує попит з боку найбільшого світового імпортера сирої нафти, триває.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent виросли на 44 центи, або на 0,5%, до 87,89 доларів за барель на 05:13 GMT.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) на січень почали торгуватися у вівторок, піднявшись на 30 центів, або 0,4%, до 80,34 долара за барель.

У понеділок обидва контрольні показники впали більш ніж на 5 доларів за барель, досягнувши 10-місячного мінімуму, після того, як Wall Street Journal (WSJ) повідомила, що збільшення видобутку на до 500 тисяч барелів на день буде розглянуто на зустрічі ОПЕК+ 4 грудня.

Ціни швидко повністю відновилися після того, як міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман заявив, що королівство продовжує скорочувати видобуток і не обговорює потенційне збільшення видобутку нафти з іншими виробниками нафти ОПЕК, повідомило державне інформаційне агентство SPA, спростовуючи повідомлення WSJ.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) нещодавно знизили цілі видобутку, а міністр енергетики фактичного лідера Саудівської Аравії заявив цього місяця, що група залишатиметься обережною щодо видобутку нафти через невизначеність у світовій економіці.

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