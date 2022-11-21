Ціни на нафту впали до січневого мінімуму через ймовірність збільшення видобутку ОПЕК

Ціни на нафту впали до мінімуму з початку січня після повідомлення, що Саудівська Аравія та інші виробники нафти ОПЕК розглядають можливість збільшення видобутку на пів мільйона барелів на добу.

Про це повідомляє Reuters.

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 4,07 долара, або на 4,7%, до 82,93 долара за барель на 16:43 за Гринвічем.

Грудневі ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 4,48 долара, або 5,6%, до 75,60 долара перед закінченням терміну дії контракту пізніше в понеділок. Більш активний січневий контракт знизився на 4,05 дол, або на 5%, до 76,04 дол за барель.

Як повідомив The Wall Street Journal, збільшення видобутку на до 500 тис барелів на день буде обговорюватися на зустрічі ОПЕК+ 4 грудня.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, разом відомі як ОПЕК+, нещодавно знизили цілі видобутку, і цього місяця фактично лідер Саудівської Аравії міністр енергетики заявив, що група залишатиметься обережною.

Випуск більшої кількості нафти в той самий час, коли низький попит на паливо в Китаї та зміцнення долара США можуть спрямувати ринок глибше в контанго, спонукаючи нафту більше надходити до сховищ і штовхаючи ціни ще нижче, сказав директор відділу енергетичних ф’ючерсів у Mizuho в Нью-Йорку Боб Яугер.

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"Окрім ослабленого прогнозу попиту через обмеження COVID-19 в Китаї, відскок долара США сьогодні також є ведмежим фактором для цін на нафту", – сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Минулого тижня спред ф’ючерсів на нафту марки Brent на перший місяць різко звузився, тоді як WTI перевернувся до контанго, відображаючи занепокоєння щодо скорочення пропозиції.





