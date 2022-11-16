Постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" відновилось – МЗС Угорщини

Постачання нафти трубопроводом "Дружба" з Росії до Східної Європи почали відновлюватись після ремонту енергоінфраструктури, пошкодженої в результаті останніх ударів РФ по Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Тим часом ціни на природний газ та електроенергію знизились, оскільки лідери НАТО та Польщі заявили, що немає жодних ознак того, що падіння ракети на польській території було навмисною російською атакою.

У НАТО заявили, що вибух на польській території, ймовірно, був спричинений українською ППО.

"Трейдери залишаються настороженими щодо будь-яких ознак ескалації війни, а також ризиків для європейської енергетичної інфраструктури", - пише Bloomberg.

Ціни на нафту знизилися після попереднього зростання на тлі повідомлення про напад на танкер біля берегів Оману. Тепла погода, заповненість сховищ та нові подробиці щодо зусиль ЄС з обмеження цінової волатильності стримують ціни на газові ф'ючерси, пояснило агентство.

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ВІДЕО ДНЯ

Прем’єр-міністр Угорщини у вівторок увечері скликав засідання Ради оборони у зв’язку з припиненням постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" – за попередніми даними, це сталося через пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури після ракетних обстрілів України Росією.

Економічна правда