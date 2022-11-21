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У жовтні українці купили вчетверо рази більше ліхтарів, ніж торік – АЛЛО

Понеділок, 21 листопада 2022, 16:22 - Анастасія Жарикова

Через масовані обстріли росіянами енергетичної інфраструктури попит на ліхтарі у жовтні порівняно з аналогічним періодом торік зріс у чотири рази, на рації – втричі.

Про це повідомляє пресслужба маркетплейсу АЛЛО.

У маркетплейсі розповіли, що їхні клієнти купують ліхтарі з весни, адже цей товар має бути у тривожній валізці, та є в переліку речей, які допоможуть пережити катастрофу.

"Різні моделі ліхтарів завжди користувалися попитом, проте у жовтні продажі збільшилися у 4 рази, якщо порівняти жовтень 2021 та 2022 років. Середній чек на ліхтарі зріс на 19% у порівнянні з минулим періодом та становить 1242 гривень", – йдеться в повідомленні.

Що стосується рацій, то цей товар купують на випадок перебоїв з мобільним зв'язком та для потреб ЗСУ та ТрО. 

"Минулого року рації не були товаром з високим рівнем попиту, їх купували представники вузького сегмента клієнтів маркетплейса АЛЛО. В жовтні 2022 обсяг продажів рацій в АЛЛО зріс у три рази порівняно з жовтнем попереднього року. Середній чек зріс на 44% та становить 1514 гривень", – додали в компанії.

Натомість попри очікування експертів щодо зростання продажів термосів через відключення електроенергії та холодну пору року, зростання цієї категорії поки не відбувається. 

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"Термоси, каремати та килимки - категорії товарів, що демонструють незначне зростання у 2022 році порівняно з 2021 роком. Рівень продажів термобілизни залишається на рівні минулого року, а ось середній чек зріс на 25% та становить 1500 грн", – резюмували в АЛЛО.

Нагадуємо:

В період з 10 жовтня по 10 листопада українці купили майже вдесятеро більше генераторів, ніж за аналогічний період торік внаслідок масованих атак росіян по українській енергетиці.

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