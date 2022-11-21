У Києві знову застосували екстрені відключення електроенергії

У Києві у понеділок, 21 листопада, за розпорядженням НЕК "Укренерго" відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє в КМДА.

Там підкреслили, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.



"Енергетики роблять все можливе, щоб якомога скоріше відновити електропостачання. І закликають мешканців набратися терпіння і помірно споживати електроенергію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У Київській області знову застосовуються екстрені відключення електроенергії, графіки відключень наразі не працюють.

Економічна правда