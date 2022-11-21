У Києві знову застосували екстрені відключення електроенергії
Понеділок, 21 листопада 2022, 14:20 -
У Києві у понеділок, 21 листопада, за розпорядженням НЕК "Укренерго" відбуваються екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє в КМДА.
Там підкреслили, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
"Енергетики роблять все можливе, щоб якомога скоріше відновити електропостачання. І закликають мешканців набратися терпіння і помірно споживати електроенергію", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У Київській області знову застосовуються екстрені відключення електроенергії, графіки відключень наразі не працюють.
Економічна правда