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У Києві знову застосували екстрені відключення електроенергії

Понеділок, 21 листопада 2022, 14:20 - Олексій Павлиш

У Києві у понеділок, 21 листопада, за розпорядженням НЕК "Укренерго" відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє в КМДА.

Там підкреслили, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

"Енергетики роблять все можливе, щоб якомога скоріше відновити електропостачання. І закликають мешканців набратися терпіння і помірно споживати електроенергію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У Київській області знову застосовуються екстрені відключення електроенергії, графіки відключень наразі не працюють.

Економічна правда

Київ електроенергія КМДА Укренерго
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