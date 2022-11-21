На Київщині знову екстрені відключення світла

У Київській області знову застосовуються екстрені відключення електроенергії, графіки відключень наразі не працюють.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії. Щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні, НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення світла", – йдеться у повідомленні КОДА.

На час дії екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють.