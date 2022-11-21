Укрпошта знову відправляє посилки до Херсона
Понеділок, 21 листопада 2022, 12:57 -
Укрпошта відновила з 21 листопада відправлення посилок до та з Херсона, зокрема – замовлення з інтернет-магазинів.
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
"Відправляти нові посилки з / до Херсона можна буде з 21 листопада. Зокрема, привозитимуться й замовлення з інтернет-магазинів та аптек", – зазначили в Укрпошті.
У компанії додали, що також до Херсона вже надіслано передплачені журнали й газети, а також друковану продукцію для роздрібного продажу. До деокупованого міста також надіслані марки воєнного часу, конверти й листівки.⠀
У Херсоні наразі відкриті шість відділень Укрпоштіи:⠀
- 73002 — вул. Перекопська, 151;
- 73003 — просп. Ушакова, 41;
- 73008 — вул. Чорноморська, 64;
- 73020 — вул. Лавреньова, 11;
- 73021 — вул. Шенгелія, 4;
- 73039 — просп. 200-річчя Херсона, 43.
Нагадуємо:
"Укрпошта" 15 листопада відкриває перші два відділення, а також розпочинає виплату пенсій у звільненому Херсоні.
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