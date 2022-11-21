Маск планує подальші звільнення в Twitter – ЗМІ

Ілон Маск планує нову хвилю звільнень у Twitter Inc, цього разу – у відділі продажів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на знайомих зі справою співрозмовників.

Ймовірно, що скорочення пройдуть у понеділок, 21 листопада, і стосуватимуться відділу продажів і партнерств після того, як минулого тижня у компанії пройшли масові звільнення інженерів.

Раніше Маск запропонував співробітникам Twitter ультиматум: або залишитися в компанії на умовах значних перепрацювань, або піти з вихідною допомогою. Більше, ніж очікувалося, співробітників на технічних посадах вирішили піти, на відміну від працівників у продажах та партнерстві і подібними ролями.

У п'ятницю Маск попросив керівників цих напрямів компанії погодитися на звільнення ще більшої кількості співробітників Twitter. Робін Вілер, яка керувала маркетингом і продажами, відмовилася це зробити, сказали співрозмовники агентства. Так само вчинила Меґґі Суневік, яка керувала партнерськими відносинами. Як наслідок, обидві очільниці втратили роботу.

Нагадуємо:

Сотні співробітників Twitter вирішили піти з компанії після того, як напередодні новий власник Ілон Маск встановив ультиматум: погодитися на "довгі години роботи з високою інтенсивністю" або звільнитися.

ВІДЕО ДНЯ

Мільярдер та власник Twitter Ілон Маск розіслав працівникам електронні листи, у яких вимагає зобов’язатись працювати у високо інтенсивному режимі або прийняти пропозицію звільнення з компанії з компенсацією.

Новий власник Twitter Ілон Маск напередодні вперше надіслав співробітникам електронного листа, щоб підготувати їх до "важких часів попереду" і заборонити віддалену роботу, якщо він особисто не схвалить її.