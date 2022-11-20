НБУ продав з резервів понад 182 мільйони доларів на міжбанківському ринку

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За тиждень з 14 по 18 листопада Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 182,18 млн доларів і купив 16,1 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанку 182,18 млн доларів – це майже вдвічі менше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 326,49 млн дол. Такий обсяг продажу валюти з резервів є найменшим з кінця серпня.

З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Водночас від початку 2022 року Нацбанк купив 3,23 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 22,43 млрд доларів і 1,789 млрд євро.

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