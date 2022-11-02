Суд в російській Казані вирішив заочно заарештувати Коломойського та Боголюбова

Вахітовський районний суд у Казані (РФ) заочно взяв під варту мільярдерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова – їх звинувачують у привласненні російської нафти на 400 млн дол.

Про це повідомила пресслужба суду.

Під варту, за рішенням суду, їх візьмуть "з моменту екстрадиції на територію Російської Федерації".

Мільярдерів звинувачують у тому, що у період з грудня 2006 року по жовтень 2007 року вони разом із бізнесменом Олександром Ярославським та головою правління "Укртатнафти" Павлом Овчаренком привласнили 800 тисяч тонн нафти, поставленої російською "Татнєфтью", на суму понад 400 млн доларів.

Обвинувачення заявляє, що ця нафта була перекачана трубопровідним транспортом до резервуарів Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Нагадуємо:

У грудні 2007 року після втрати оперативного і корпоративного контролю над "Укртатнафтою" в результаті рейдерського захоплення, компанія "Татнєфть" ініціювала розгляд в Міжнародному комерційному арбітражі в Парижі проти України. 29 липня 2014 року арбітраж виніс рішення на користь російської компанії. Україна намагалася скасувати це рішення в іноземних судах.

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Сумарні претензії "Татнєфті" становили 2,4 млрд доларів. У підсумковому рішенні МКА знизив розмір компенсації до 112 млн доларів плюс відсотки, тобто 173 млн дол.

Верховний суд США на початку жовтня відмовився розглядати позов українського уряду у справі про втрату Росією контролю над Кременчуцьким НПЗ та виплату "Татнєфті" 173 млн дол за рішенням арбітражу.