Галущенко розповів, як звільнення Вітренка вплине на роботу "Нафтогазу"

Звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка не плине на ситуацію з газопостачанням для населення та промисловості.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на пресбрифінгу, передає Укрінформ.

"Був один менеджер, тепер – стане інший. Не потрібно пов’язувати ситуацію, наприклад, із забезпеченням газу з конкретним прізвищем. Це система – вона так працює. Це жодним чином не вплине на забезпечення блакитним паливом населення та промисловість", – зазначив він.

Глава Міненерго додав, що перед новим керівником "Нафтогазу" стоятиме таке ж завдання, як і перед попереднім – якісна та стабільна робота компанії, залучення інвестицій та збільшення видобутку газу.

"На сьогодні, якщо говорити конкретно про Нафтогаз, також необхідно розв’язати питання з облгазами, які передані в управління. Є багато речей, що потрібно доробити", – додав Галущенко.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

ВІДЕО ДНЯ

ЕП з посиланням на джерела у Верховній Раді та "Нафтогазі" повідомляла, що найближчим часом Юрій Вітренко втратить посаду голови НАК "Нафтогаз України", він написав заяву про звільнення. Місце Вітренка повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.