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У Києві правоохоронці арештували активи російської компанії на 40 мільйонів 

Субота, 19 листопада 2022, 14:30 - Ігор Пилипів

Слідчі Нацполіції виявили фірму, зареєстровану на території країни-агресора, яка здійснювала продаж паливно-мастильних матеріалів та речовин. 

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановили підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин держави-агресора. Фірма займалася реалізацією паливно-мастильних матеріалів та речовин.

"За клопотанням слідчого ГСУ Нацполіції, погодженим із прокурором Офісу Генерального прокурора, слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва наклав арешт на паливно-мастильні матеріали російської компанії", – йдеться в повідомленні. 

У Нацполіції зазначають, що вартість арештованого майна склала понад 40 млн гривень. Наразі вилучене передали на потреби Збройних Сил України. 

Нагадаємо:

Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

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