Через "спрощенку з 2%" податкові надходження від грального бізнесу впали у 10 разів – нардеп

Гральний бізнес сплатив у 2022 році, перебуваючи на загальній податковій системі, 175 млн грн, а перебуваючи на спрощеній, - лише 13 млн грн.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

У середині квітня під час прийняття законопроєкту №7246 у Раді підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.

Відтоді на спрощенку перейшли 8 великих компаній, в тому числі оператори лотерей, казино й букмекери.

За словами нардепа, дві з восьми компаній, які перейшли на спрощенку не сплачували податків у 2022 році взагалі.

"Інші 6 компаній в сумі перебували у 2022 році на загальній системі 873 дні та 579 днів на спрощеній", - пише Железняк.

"Податків було сплачено у 2022 році перебуваючи на загальній - 175 млн, а перебуваючи на спрощеній 13 млн.

ВІДЕО ДНЯ

Тобто до переходу на спрощенку гральний бізнес сплачував 200 тис грн в день в середньому, то після переходу лише 23, що майже у 10 разів менше", - підкреслив нардеп.

За його словами, у суму сплачених на загальній системі податків увійшов також прибуток за четвертий квартал 2021 року, але загалом сплата податків гральним бізнесом все одно впала.

"Деякі чемпіони взагалі якось з травня місяця показали аж 4600 грн податку. Хоча їх онлайн-казино чудово працює. Є і приклади з офлайн... З двома великими операторами лотерей теж дуже підозріла ситуація. Теж падіння податків в багатократному обсязі", – додав Железняк.

Також він повідомив про намір зареєструвати законопроєкт про скасування податкових пільг для грального бізнесу.

Нагадаємо:

З початку повномасштабного вторгнення РФ від гемблінг-сфери до держбюджету надійшло понад 330 млн грн, заявили в регуляторі.

Читайте також: Або пан, або програв: як гральний бізнес лобіює зниження податків

Економічна правда