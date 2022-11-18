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У Києві знову запровадили екстрені відключення світла – ДТЕК

П'ятниця, 18 листопада 2022, 16:25 - Олексій Павлиш

Компанія ДТЕК Київські електромережі заявила, що вимушена знову проводити екстрені відключення світла.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

У ДТЕК Київські електромережі пояснили, що це "необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні".

"На жаль, за розпорядженням НЕК Укренерго, вимушені знову проводити екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У п’ятницю, 18 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень, проте додатково можливе  введення аварійних відключень, заявляли зранку в Укренерго.

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Економічна правда

Київ ДТЕК електроенергія
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