Компанія підсанкційних топчиновників РФ ухилялися в України від податків – БЕБ

Компанія, пов’язана з російською групою, до якої входять топчиновники РФ, ухилялася в Україні від сплати 125 млн грн податків.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Бюро викрило групу з понад 10 компаній в ухиленні від сплати податків на 320 млн грн. Серед них – компанія, яка належить до російської групи, власниками якої є чиновники Держдуми РФ. Як пише БЕБ, 19 жовтня проти цих громадян Росії були запроваджені українські санкції. За даними слідства, компанія занизила сплату податку на прибуток на загальну суму понад 125 млн грн.

За даними ЕП, ця компанія пов’язана з групою VS Energy депутата Держдуми РФ Алєксандра Бабакова, члена комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгенія Гінера та "злодія в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін. Усі вони потрапили під санкції в середині жовтня за винятком Бабакова, який у санкційному списку з вересня.

Усього БЕБ викрила посадовців понад 10 компаній в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах протягом 2020-2022 років. Бюро стверджує, що вони сприяли умисному заниженню сплати податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки на суму 320 млн грн.

Наразі детективи БЕБ здійснюють арешти банківських рахунків цих компаній. Вже арештовано рахунки, на яких знаходиться майже 200 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки.

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Нагадуємо:

Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах депутата Держдуми РФ Олександра Бабакова, члена комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгенія Гінера та "злодія в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіла Воєводіна.

Зокрема, через групу VS Energy вони володіли "Житомиробленерго" , "Херсонобленерго" , "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго" та "Рівнеобленерго".