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Через "банку" в monobank для ЗСУ зібрали 6 мільярдів гривень донатів

Четвер, 17 листопада 2022, 13:48 - Анастасія Жарикова

З початку великої війни українці через monobank задонатили на ЗСУ 10 мільярдів гривень, з них 6 мільярдів – через сервіс "Банка".

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський під час Київського економічного міжнародного форуму.

"Понад 6 млрд грн вже задонатили українці через цей інструмент. (...) Винятково через "Банку". Через monobank загалом - 10 млрд", – сказав він.

Нагадуємо:

Віртуальний monobank у середу, 2 листопада, повідомив про збої в роботі застосунку під час переказу коштів. Цього дня був запущений масштабний збір для потреб ЗСУ від Фонду Сергія Притули.

банки Monobank ЗСУ
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Економічна правда
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